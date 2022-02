PSG, Real Madrid - Mercato : la dernière offre des Qataris pour garder Mbappé serait connue

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

C'est bien connu : qui parle le plus, et à longueur de colonnes, du possible transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid ? La presse française ? Non, les quotidiens espagnols. Et notamment Marca qui, ce jour, en remet une grosse couche sur le dossier qui va agiter le mercato estival.

On apprend ainsi qu'une réunion a encore eu lieu la semaine passée entre les dirigeants du PSG et le clan Mbappé. Et qu'en dépit de la somme astronomique proposée pour un nouveau bail, 90 millions d'euros brut...ou 200 c'est selon..., et d'un projet sportif conséquent, la clan de l'attaquant Français continuerait de dire non et de se donner le temps de la réflexion.

Toujours selon Marca, la dernière proposition contractuelle du club parisien serait de deux ans. Mais avec la possibilité pour Mbappé de partir après la Coupe du monde au Qatar. Sans que l'on sache si c'est dès l'hiver prochain. Si le média espagnol assure que le dossier a même vu l'intervention du président de la République, Emmanuel Macron, il nous assure, bien entendu..., que le Real Madrid attend une issue favorable sans faire d'efforts. A suivre...