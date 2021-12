PSG, Real Madrid - Mercato : la dernière petite phrase de Mbappé qui le rapproche de l'Espagne

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Du côté de Madrid, on s'est récemment inquiété du fait que Kylian Mbappé soit en couple avec Emma Smet, ce qui pourrait l'inciter à rester en France et donc à prolonger au PSG. Ce serait oublier que l'actrice de "Demain nous appartient" passe le plus clair de son temps à Sète pour le tournage et donc quasiment à équidistance de Paris et Madrid… Ce qui est sûr, c'est que l'attaquant, lui, semble avoir envie de découvrir autre chose. On en veut pour preuve l'interview accordée à la chaîne de son club dans laquelle il a dit :

"La Ligue 1 est très physique, dure. Il y a de l'intensité, Les joueurs y sont bien préparés et aiment le contact, il y a beaucoup de coups. Ce n'est pas facile de jouer." Un constat qui sonne comme un regret pour un joueur ciblé à chaque match par ses adversaires. Du côté de l'émission El Chiringuito, on veut croire que Karim Benzema a su vendre la Liga à Mbappé en lui disant que de l'autre côté des Pyrénées, il passerait beaucoup moins de temps par terre et pourrait aller au bout de ses actions sans être descendu. Il ne reste de toute façon plus que 20 jours avant que la question de l'avenir du natif de Bondy ne soit tranchée !

🚨🚨 ÚLTIMA HORA 🚨🚨



🐢@KMbappe: “La Ligue 1 no es fácil. Hay mucho contacto, muchos golpes".



😎@jpedrerol: “Seguro que @Benzema le ha contado lo bien que se juega aquí”. #JUGONES pic.twitter.com/LPBbX5vTiu — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 10, 2021