PSG, Real Madrid - Mercato : la mère de Mbappé laisse la porte ouverte à une prolongation

Les supporters du PSG vivent sur des montagnes russes quand il s'agit de l'avenir de Kylian Mbappé. Vingt-quatre heures seulement après l'interview de l'attaquant à L'Equipe dans laquelle il a confirmé qu'il voulait partir cet été et qu'il s'en irait libre en juin, sa mère, Fayza Lamari, a expliqué au Parisien que des discussions avaient toujours lieu entre les deux parties pour une prolongation ! Et même que le champion du monde pouvait changer d'avis et finalement l'accepter !

« On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien. J'ai même eu Leonardo hier soir (lundi). Après est-ce qu'on arrivera à une issue ? Une chose est sûre : il se donnera à fond jusqu'au bout pour gagner la Ligue des champions. Kylian a besoin d'être épanoui. S'il est malheureux, il est capable de vous dire : J'arrête ma carrière. Et il nous le dit souvent d'ailleurs. Avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain. »

