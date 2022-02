PSG, Real Madrid - Mercato : la mère de Mbappé pousse son fils à rester à Paris

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

En fin de contrat en juin prochain avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’a toujours pas décidé de son avenir. Prolongera-t-il au PSG ou rejoindra-t-il librement le Real Madrid l’été prochain ? Cette décision tient en haleine tous les amoureux du ballon rond.

Le quotidien espagnol, Marca, a fait un point sur les personnes jouant un rôle clé dans l’avenir de l’attaquant français. Bien que que la décision finale reviendra quoi qu’il arrive à l’ancien joueur de l’AS Monaco, sa mère, Fayza Lamari, qui s’entendrait à merveille avec Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, aurait recommandé à son fils de prolonger son contrat avec le PSG, en signe de reconnaissance envers le club de la capitale et le football français. Mais à l’heure où ces lignes sont écrites, Kylian Mbappé serait plus chaud à l’idée de signer en faveur de la Casa Blanca.

#LoMásComentado 'Operación Mbappé': los nombres clave que mueven los hilos https://t.co/JEvEtY0Ckq — MARCA (@marca) February 23, 2022