PSG, Real Madrid - Mercato : la note flambe pour Haaland, 3 clubs dont le Barça sont largués !

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

La chasse à Erling Haaland (21 ans) est lancée. En fin de contrat en juin 2024, l’attaquant du Borussia Dortmund pourrait bien quitter l’Allemagne la saison prochaine eu égard au nombre de courtisans qui ont déjà tapé à sa porte ces derniers mois. La liste des clubs intéressés (PSG, Real Madrid, etc) par le profil du buteur norvégien se serait néanmoins réduite comme peau de chagrin en raison du coût global de l’opération.

« Le package complet - en comprenant clause libératoire, salaire sur cinq ans et commissions d’agent - devrait probablement se situer entre 250 et 300 millions d’euros, a expliqué l’agent de Toni Kroos, Volker Struth. Un club comme le Bayern Munich, même s’il a des fonds, n’ira pas sur Haaland. En Allemagne, le club sait qu’il serait sous le feu des critiques si un joueur gagne 50 millions d’euros par an. »

Outre le Bayern Munich, donc, deux autres cadors européens pourraient rapidement laisser tomber le dossier Haaland : le FC Barcelone, sans le sou, et Manchester United. Selon Sport, Mino Raiola serait en effet particulièrement remonté contre Ole Gunnar Solskjaer après le traitement qu’il fait subir à Paul Pogba. Le super agent pourrait ainsi faire payer aux Red Devils avec son autre poulain Haaland.

Bukan Juventus atau MU, Mino Raiola Ingin Bawa Erling Haaland ke Barcelona https://t.co/INIWgeX3Kt — Bola (@Bolanet) November 2, 2021