PSG, Real Madrid - Mercato : la phrase de Macron sur l'avenir de Mbappé a fait hurler en Espagne

Zapping But! Football Club PSG : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

De façon très surprenante, l'Espagne est une terre de mythes pour la France du football. Pas l'Allemagne, l'Angleterre ou l'Italie, juste l'Espagne. De nombreux journalistes s'amusent à affirmer que le Real Madrid est aidé financièrement par le roi, que tous les clubs ont des déficits titanesques, que le Barça a été torpillé par la dictature et les Merengue avantagés… Beaucoup de mensonges répandus dans notre pays, qui montre rarement l'exemple en termes de ballon rond. D'ailleurs, un événement survenu jeudi a fait halluciner les Espagnols.

"Tu imagines Pedro Sanchez demander à ce que Ramos reste ?"

Lors de sa visite à Clairefontaine pour souhaiter aux Bleus un bon Euro, le président de la République, Emmanuel Macron, a accordé une interview à RMC dans laquelle il a parlé football. Forcément interrogé sur Kylian Mbappé et son avenir, il a alors répondu que ce serait une bonne chose que l'attaquant reste au PSG. Une bonne chose pour la L1, évidemment, puisque Macron, fan de l'OM, n'a aucun intérêt à ce qu'il continue à Paris.

Cet interventionnisme dans l'avenir du joueur le plus important du pays a scandalisé les Espagnols. Car non, le Roi pas plus que leur chef de gouvernement ne se permettrait d'envoyer un message aussi fort sur l'avenir d'un joueur, quel qui soit. "Tu imagines Pedro Sanchez demander à ce que Ramos reste ?", a interrogé l'émission El Chiringuito hier. La réponse est non car dans un pays où plusieurs provinces ne rêvent que d'indépendance (Catalogne, Pays Basque, pays valencian…), les politiques ne se risqueraient pas à mettre le feu aux poudres en donnant leur avis sur un sujet aussi sensible que le foot…

🚨¿Te imaginas a PEDRO SÁNCHEZ pidiéndole a RAMOS que se quede?



🇫🇷 ¡En Francia está ocurriendo con Macron y Mbappé!



Lo estamos viendo en #JUGONES. pic.twitter.com/hMxaWbM31E — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 11, 2021