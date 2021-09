PSG, Real Madrid - Mercato : la preuve que Florentino Pérez a lâché l'affaire pour Kylian Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Les supporters du PSG peuvent dormir tranquille : Kylian Mbappé restera bel et bien chez eux jusqu'en juin prochain. Pas d'offensive secrète ou de dernière minute du Real Madrid pour le natif de Bondy, quand bien même celui-ci l'a visiblement mauvaise. La preuve, il aurait refusé une nouvelle proposition de prolongation de la part de ses dirigeants !

La preuve que Florentino Pérez est passé à autre chose et attend désormais de récupérer l'attaquant gratuitement en juin prochain, il assiste ce soir au premier match de l'histoire de la section féminine du Real Madrid en Champions League. Pour information, c'est contre Manchester City et le score est de 0-0 au moment où cette brève est publiée. Mais l'essentiel est ailleurs, du côté de Paris…

Talks to sign Kylian Mbappe look to have ended...



So Florentino Perez is watching Real Madrid play their first ever UEFA Women's Champions League game tonight ⚪️ pic.twitter.com/nPx1axzzKG