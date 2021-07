PSG, Real Madrid - Mercato : la preuve ultime que Mbappé ne partira pas cet été

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Après une première apparition sur celle de FIFA 21, Kylian Mbappé est de nouveau présent sur la jaquette du célèbre jeu vidéo FIFA 22. L'éditeur EA Sports et l'attaquant du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France ont conjointement officialisé la nouvelle ce vendredi sur les réseaux sociaux.

De quoi entériner l'avenir de Kylian Mbappé, qui devrait donc rester au PSG la saison prochaine. Reste désormais à savoir si le natif de Bondy, courtisé depuis plusieurs mois par le Real Madrid, prolongera avec le club de la capitale ou s'il partira gratuitement l'été prochain.

