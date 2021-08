PSG, Real Madrid - Mercato : la réponse cinglante d’un proche de l’émir du Qatar pour Mbappé !

Zapping But! Football Club PSG : le parcours en Ligue des Champions des Parisiens

Le PSG a décidé de ne pas se laisser faire pour Kylian Mbappé. Attaqué mardi par une offre du Real Madrid s’élevant à 160 millions d’euros, Leonardo a sèchement répliqué dans la presse. Au Real Madrid, les mots du directeur sportif du PSG n’ont pas été très bien pris d’autant qu’il n’en est pas resté là.

« Le PSG nous a déjà répondu et plutôt grossièrement », aurait ainsi confié Florentino Pérez en privé. Preuve que Doha commence à perdre son sang froid dans ce dossier devenu explosif ? Possible puisque un proche de l’émir du Qatar a également lâché une réponse cinglante après l’offre du Real Madrid.

« Si vous êtes d’accord sur le prix, contactez-nous. Ou finissez la saison avec le golfeur », a ainsi tweeté Khalifah Bin Hamad Al-Thani, un membre de la famille royale. Selon Mundo Deportivo, la fin du message est dirigée ironiquement vers Gareth Bale... un grand fan de golf.

If you agree to the specified price.. contact us..



Or complete the season with the golfer