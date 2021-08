PSG, Real Madrid - Mercato : le cas Mbappé prêt à prendre des proportions musclées ?

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Le dossier Kylian Mbappé va monter crescendo d’ici au 31 août, date de clôture du mercato. Ce samedi, As dévoile d’ailleurs déjà la stratégie finale du Real Madrid pour faire signer l’attaquant du PSG cet été : Maintenir ouverte une ligne de négociation avec le PSG et ne pas interférer dans les plans du club avec son joueur; ne pas faire de déclarations qui agacent l’émir du Qatar; attendre le 30 août avec une offre ferme si rien n’avance et enfin que Mbappé reste inflexible sur son intention de ne pas prolonger son contrat.

Tout un programme... qui commence à faire couler de l'encre même dans le vestiaire du PSG. Abdou Diallo, latéral gauche du club de la capitale, préfère en rire même s’il a prévu une méthode musclée bien à lui pour tenter de convaincre Mbappé de rester dans la Ville Lumière cet été...

« Je vais lui faire une clé de bras et il va rester, a-t-il ironisé lors d’un chat récent. Plus sérieusement, j'espère vraiment qu'il va rester. Je le connais depuis qu'il a 15 ans. Il était au centre de formation, il a joué avec mon petit frère. Je lui souhaite avant tout d'être heureux. Je pense qu'il peut être heureux ici, donc j'espère qu'il va rester. »