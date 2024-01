PSG, Real Madrid - Mercato : le dossier Mbappé bientôt plié ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Pas la peine de se leurrer : tant que le choix de Kylian Mbappé ne sera pas arrêté, la question va planer au-dessus du quotidien du PSG. Selon L’Équipe, l’affaire pourrait avoir une résolution beaucoup plus rapide qu’en 2022, pour plusieurs raisons. Le Real Madrid, qui rêve toujours de recruter Mbappé après avoir échoué à deux reprises, prépare déjà la saison prochaine, comme en témoigne la récente prolongation de Carlo Ancelotti au poste d’entraîneur jusqu’en 2026. Les Merengue ont élaboré leur proposition pour le Bondynois, avec des conditions proches de ce qu’ils avaient présenté il y a deux ans. Mais cette fois, ils ont fixé une date butoir au clan Mbappé pour avoir une réponse, à savoir la mi-janvier. Ce calendrier n’est pas forcément pour déplaire aux autres parties concernées, à commencer par le principal intéressé.

Pour le PSG, Mbappé a toutes les cartes en main

Pour le PSG, Mbappé a toutes les cartes en main, y compris sur le plan financier, pour prendre sa décision. L’idée serait de se délester de ce dossier brûlant dès que possible, dans l’idéal avant les 8es de finale de la Ligue des champions face à la Real Sociedad (aller le 14 février, retour le 5 mars). Dans le camp parisien, on s’accroche au sentiment qu’une prolongation reste du domaine du possible. Plusieurs rendez-vous étaient ainsi programmés ce mois-ci entre les deux parties pour essayer d’avancer. Enfin, L’Équipe ajoute que les autres courtisans continuent de rêver de Mbappé, expliquant devant les micros qu’il est hors de prix et assurant en privé être disposés à toutes les folies pour lui…

🚨💣 | BREAKING: La DÉCISION de Mbappé 🇫🇷 pourrait arriver RAPIDEMENT. ✅🔜



✅ Le Real Madrid a bien fixé une DEADLINE à Mbappé 🇫🇷 : mi-janvier.⌛️



✅ L’idée du joueur est de décider AVANT les 8e de Finales de LDC. 🔜@lequipe #RealMadrid pic.twitter.com/J0nOT3mqCU — RMadrid actu 🇫🇷 (@RMadrid_actu) January 4, 2024

Podcast Men's Up Life