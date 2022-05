PSG, Real Madrid – Mercato : le dossier Mbappé chamboulé par Emmanuel Macron ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

S'il ne se passe pas un jour sans que des tendances contradictoires s'écrivent concernant l'avenir au PSG ou au Real Madrid de Kylian Mbappé (23 ans), cela n'empêche pas les gazettes ibériques de s'exciter sur le dossier.

Alors que le Bondynois n'a officialisé aucune décision et se garde bien d'afficher la couleur concernant son avenir, il semblerait que sa décision ne soit pas aussi limpide que les journalistes de l'émission El Chiringuito veulent nous faire croire...

L'Emir Al-Thani et le Président Macron dans la bataille

Selon Marca, Kylian Mbappé hésite toujours car il fait l'objet de pressions importantes sortant du cadre des simples négociations contractuelles avec les dirigeants du PSG et du Real Madrid. Si on savait que l'Emir du Qatar poussait fort pour le faire rester, le quotidien assure que c'est aussi le cas... du Président de la République Emmanuel Macron, pourtant fan de l'OM.

L'avenir d'Ethan Mbappé dans la balance ?

A cette pression « amicale » émanant d'Etats, Kylian Mbappé composerait aussi avec une crainte familiale : que le PSG lui fasse payer son choix en mettant des bâtons dans les roues à son jeune frère Ethan, encore sous contrat avec Paris. Une information à prendre avec de grosses pincettes, le PSG n'ayant aucun intérêt à « flinguer » une carrière naissante par mesquinerie.

