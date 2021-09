PSG, Real Madrid - Mercato : le FC Barcelone et un autre cador torpillent le dossier Pogba !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

L’avenir de Paul Pogba est un sujet qui devrait revenir sur le devant de la scène de manière récurrente en vue du mercato hivernal. Tout comme Kylian Mbappé au PSG, le champion du monde 2018 arrive en fin de contrat en juin 2022 à Manchester United. Et tout comme lui, il peut commencer à discuter avec un futur club dès janvier prochain.

Alors que Pogba est suivi par le PSG et le Real Madrid, Mino Raiola a ressorti la Juventus Turin de son chapeau ! « Le contrat de Pogba expire l'année prochaine. Nous parlerons à Manchester et nous verrons. C'est sûr que Turin est resté dans son cœur et il se soucie beaucoup de ces choses-là. La possibilité de revenir à la Juventus existe mais cela dépend aussi de la Juve », prévient-il sur la Rai.

En Espagne, SPORT assure que le FC Barcelone serait prêt à miser sur Pogba en 2022. Le fait que l’intéressé arrive en fin de contrat est un argument de poids pour Joan Laporta, qui aurait d’ores et déjà fait connaître à Raiola son intérêt pour son poulain.

💸 Raiola est plus genre de type à ouvrir les portes qu'à les fermer https://t.co/xa13j5Ke2L — RMC Sport (@RMCsport) September 17, 2021