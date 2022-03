PSG, Real Madrid - Mercato : le futur contrat signé par Mbappé a fuité, les détails sont dingues

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Le départ de Kylian Mbappé (23 ans) au Real Madrid cet été ne semble plus faire de doute. Les spécialistes des transferts sont unanimes : l’attaquant du PSG va bel et bien s’engager à la Casa Blanca au prochain mercato.

« On s’attend à ce que Kylian Mbappé aille au Real Madrid, mais je n’ai toujours pas de confirmation que ce soit signé », a révélé Fabrizio Romano hier. Un contrat de 5 ans serait prêt depuis deux mois, avec un salaire « fou » et des clauses en cas de victoire en Ligue des champions.

Les détails du salaire « fou » proposé par le Real Madrid à l’attaquant du PSG ont été dévoilés par Nicolo Schira : des émoluments s’élevant à 40 millions d’euros par an (dont 10 M€ de bonus) avec une prime à la signature de 40 millions d’euros cet été. Sans compter un projet sportif qui semble monter en régime avec un nouveau sacre en Liga en ligne de mire cette saison.

⏳ Kylian #Mbappè to #RealMadrid as a free agent in summer is at the final stage. Ready a contract until 2027 with a salary by €40M/year (€30M/year + 10M as possibile add-ons) with a bonus-fee by €40M at signing. #transfers