PSG, Real Madrid - Mercato : le grand déballage de Bellingham

Jude Bellingham vit ses derniers mois au Borussia Dortmund. Sous contrat jusqu'en 2025, le milieu anglais de 19 ans est devenu trop grand pour le club de la Ruhr. A partir de la saison prochaine, il devrait évoluer dans un prétendant à la victoire finale en Champions League, type Real Madrid, Liverpool, Manchester City ou le PSG, ses quatre principaux courtisans, les deux premiers étant en pole position. Et au vu de l'interview accordée par l'Anglais à la télévision du BvB et relayée par El Chiringuito, on comprend pourquoi il atteindra les sommets très rapidement...

"La pression est un privilège"

"C'est très appréciable d'être reconnu pour ce que vous faites sur le terrain et c'est bien que les gens aient cette opinion car on vit à une époque où l'on peut se faire discréditer et entendre des choses mauvaises très rapidement. La pression est un privilège. J'aime jouer de grands matches, vivre de grands moments dans un grand club. Quand je suis arrivé à Dortmund, j'avais un certain talent. Mais on m'y appris des choses qui m'ont permis d'atteindre un autre niveau. Je suis désormais plus décisif dans le dernier quart du terrain. Mais même maintenant que je marque davantage, je pense pouvoir inscrire encore plus de buts."

"J'apprécie avoir de la liberté sur le terrain, surtout quand j'ai des partenaires talentueux autour de moi. Si j'arrive à être techniquement au niveau où je suis physiquement, je pourrais influer sur beaucoup plus de matches encore. Tout est dans la tête. Jamais je ne me dis que ce que je fais est suffisant. Par exemple, nous avons battu Stuttgart 5-0 et j'ai marqué deux buts. A la fin, je me suis demandé pourquoi je n'avais pas mis un triplé. J'ai eu l'opportunité mais je l'ai gâchée. Je n'ai pas réussi à en dormir de la nuit. Je ne pense pas à ce qui aurait pu se produire mais à en faire plus. C'est parfois dur à vivre..."

Raphaël Nouet

Rédacteur