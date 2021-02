PSG, Real Madrid – Mercato : le pont d'or de Manchester United à Sergio Ramos dévoilé

Sergio Ramos n'a toujours pas prolongé au Real Madrid alors qu'il est en fin de contrat. Un départ semble donc se préciser pour le capitaine de la Roja, ciblé par le PSG mais aussi par Manchester United.

City et Liverpool à l'affut

Et ce sont les Red Devils qui auraient la préférence du Madrilène. Alors que le Real lui propose deux ans de plus avec le même salaire, l'offre de MU est dévoilée par le Mirror. Selon le tabloïd, MU propose 200 000 Livres par semaine, soit plus de 224 000 Euros par semaine. Pas mal pour un joueur de 34 ans... Selon la même source, City et Liverpool pourraient également se positionner. A suivre...