PSG, Real Madrid - Mercato : le Qatar a un plan pour Kylian Mbappé

Depuis son triplé magistral sur la pelouse du Camp Nou, Kylian Mbappé fait parler de lui partout. Son avenir est l'objet de toutes les rumeurs. Le PSG veut le prolonger au-delà de 2022, le Real Madrid est prêt à mettre le paquet, Liverpool et Manchester City patientent dans l'ombre alors que la Juventus Turin pourrait se lancer en cas de départ de Cristiano Ronaldo. Ce jeudi, L'Equipe consacre une double page au futur du champion du monde. Et il apparaît que le Qatar a un plan précis…

Mbappé et Neymar parisiens jusqu'au Mondial 2022 ?

« L’idée de rester un ou deux ans de plus à Paris semble donc doucement faire son chemin, sans que cela ne balaye de son esprit l’idée de signer, un jour, dans l’un de ces grands d’Europe. Prolonger avec la garantie d’être transféré ensuite afin que tout le monde s’y retrouve ? Cela pourrait être une piste, même si elle n’a pas encore été mise sur la table. Le Real demeure le rêve d’enfant de Mbappé et évoluer sous les ordres de Zidane un projet alléchant. Mais Zizou sera-t-il encore en fonction la saison prochaine ? »

« Liverpool a pour lui un propriétaire, John W. Henry, qui a su séduire la famille du Parisien lorsque, début 2017, il avait pris son jet privé, convié joueur et parents à bord et survolé la baie de Nice pendant deux heures pour discuter. Les Reds ont également un équipementier américain qui est aussi celui de Kylian Mbappé (Nike) et cela pourrait peser d’un certains poids dans la réflexion globale. Seulement, l’actionnaire du PSG, en l’occurrence le Qatar, pèse aussi et, selon certaines sources, il rêverait que Mbappé et Neymar portent toujours le maillot de leur club à l’occasion de la Coupe du monde 2022, qui aura lieu du 21 novembre au 18 décembre. »