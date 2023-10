PSG, Real Madrid - Mercato : le Qatar change de ton et fixe une nouvelle deadline à Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Endeuillé cette semaine, Kylian Mbappé est annoncé titulaire contre les Pays-Bas à Amsterdam dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2024 (20h45). Accompagné de Randal KOlo Muani et de Kingsley Coman, l’attaquant des Bleus sera très attendu, lui qui traverse une crise de confiance au PSG. Muet depuis quatre matches, Mbappé semble payer au prix fort sa préparation estivale tronquée à cause de son faux départ au Real Madrid.

Ce dernier sujet est pourtant moins prégnant au sein du PSG depuis quelques semaines. Selon L’Équipe, la relation entre Mbappé et les dirigeants du PSG est beaucoup plus apaisée et chaque partie se montre beaucoup plus patiente depuis l’accord financier trouvé, basé sur l’idée que personne ne soit perdant, pour permettre à l’attaquant de retrouver les terrains début août.

On assure être serein au PSG

« Paris espère toujours convaincre – aux mêmes conditions financières – son joueur de prolonger un contrat qui prendra fin en juin, peut-on lire dans le quotidien sportif. Mais personne au club ne s’attend à une décision avant la fin du parcours du club en Ligue des champions. On assure être serein au PSG, quoi que décidera Mbappé. Ce qui n’était clairement pas le cas cet été, lorsque l’éventualité d’un départ libre effrayait les comptables du club. »

Voici la une du journal L'Equipe du vendredi 13 octobre 2023 : https://t.co/NygGyk89y1 pic.twitter.com/F1kNJ4Fojg — L'ÉQUIPE (@lequipe) October 13, 2023

Podcast Men's Up Life