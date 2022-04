PSG, Real Madrid - Mercato : le Qatar tente le tout pour le tout pour prolonger Mbappé !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le journaliste italien, Fabrizio Romano, a affirmé que Kylian Mbappé n'avait toujours pas pris sa décision pour son avenir et que le Qatar faisait tout pour convaincre l'attaquant français de prolonger avec le Paris Saint-Germain de une ou deux saisons supplémentaires.

"Le PSG propose de l'argent fou à Mbappé"

"Kylian Mbappé a le contrat du Real Madrid entre les mains, c'est pourquoi les Madrilènes sont confiants et détendus. Mais des sources proches de Kylian m'ont dit qu'il n'a pas encore décidé. Le PSG propose de l'argent fou pour qu'il reste une ou deux saisons de plus", a expliqué Fabrizio Romano dans une vidéo publiée sur YouTube par l'émission Five.

Fabien Chorlet

Rédacteur