PSG, Real Madrid - Mercato : le transfert avorté de Mbappé a fait une victime collatérale

L’AS Bondy rate un joli pactole. L’ancien club de Kylian Mbappé lorsqu’il n’était encore que jeune joueur aurait pu empocher jusqu’à 2 millions d’euros rapporte l’Equipe si le transfert avait atteint 180 millions d’euros du PSG au Real Madrid.

Et pour cause la réglementation de la FIFA prévoit une indemnité de formation et une contribution solidarité pour les clubs formateurs. Une chance qui ne se représentera pas pour l’AS Bondy puisque Mbappé arrive au terme de son contrat l’année prochaine et peut s’engager où il veut sans indemnité de transfert.

Les dispositifs de solidarité envers le foot amateur sont quand même à repenser non?



L'échec du transfert de Kylian Mbappé du PSG au Real prive Bondy du jackpot https://t.co/DmXC5jDWCy via @lequipe — Nicolas Kssis-Martov (@Martov) September 4, 2021