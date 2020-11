PSG, Real Madrid - Mercato: le transfert de Mbappé remis à 2022 ?

L’avenir de Kylian Mbappé (21 ans) revient à la surface à chaque trêve internationale. Pour combler le manque d’actualité sportive, la presse espagnole s’en remet toujours à l’attaquant du PSG. En début de semaine, on a ainsi cru comprendre que le Real Madrid ne serait pas disposé à payer plus de 100 millions d’euros pour finaliser l’opération au mercato d’été 2021.

Interrogé sur l’avenir du champion du monde, Alessandro Canavi a livré son sentiment. L’agent d’Edinson Cavani est circonspect sur la capacité du Real Madrid à débourser une telle somme dans un tel contexte de crise sanitaire.

« De sérieux doutes sur d’énormes opérations possibles »

« Cela me semble compliqué d’aller le prendre même quand on est le Real Madrid, a-t-il expliqué dans des propos relayés par Canal Supporters. Nous devons attendre de voir à quoi ressemblera le marché l’été prochain. J’ai de sérieux doutes sur le fait que d’énormes opérations deviennent possibles, à part pour les clubs anglais. L’opération la plus chère a été réalisée par le Napoli cette année et je pense que l’été prochain, il y aura encore moins de mouvements. J’imagine, compte tenu des élections, que Barcelone sera appelé à faire quelque chose. Mais j’ai du mal à croire que des clubs iront débourser des montants importants de 150 ou 200M€. »