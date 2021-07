PSG, Real Madrid – Mercato : le vestiaire déjà informé du choix de Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Selon les informations du toujours très bien informé sur la Ligue 1 et la Liga, Andrès Onrubia, journaliste chez As, le vestiaire parisien connaitrait déjà le choix de Kylian Mbappé pour son avenir. Interrogé par le média madrilène Bernabeu Digital, le journaliste a confirmé que Kylian Mbappé souhaiterait honorer sa dernière année de contrat au PSG. « Sa décision de ne pas renouveler est ferme, ce qui ne veut pas dire qu'il va partir pour Madrid. Il réfléchit depuis longtemps à ne pas renouveler, sa décision est déjà prise et plusieurs de ses coéquipiers savent déjà qu'il veut le faire. Une autre chose est que Madrid n'a pas d'argent pour le signer et que le PSG ne veut pas le vendre ».

Le PSG prêt à retenir Mbappé ?

L’insider rappelle également que le Paris Saint Germain peut retenir Mbappé, et que le Real n’a pas préparé d’offre. "Le PSG a le droit de le retenir car il lui reste encore un an de contrat. Je ne sais pas si Madrid peut le signer, pour le moment il n'y a pas d'offre. D'ailleurs, il semble que Mbappé veut respecter son contrat, mais tout est une question de savoir ce qu'il va se passer dans les prochains mois. » a-t-il déclaré au média madrilène.

