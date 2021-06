PSG, Real Madrid - Mercato : Leonardo réserve à Mbappé une surprise très controversée

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Kylian Mbappé (22 ans) s’en est défendu hier en conférence de presse : il n’a exigé aucune recrue aux dirigeants du PSG sur ce mercato. Dont acte. Leonardo sait pourtant que le champion du monde ne prolongera pas un contrat expirant en juin 2022 sans savoir sur quel effectif il pourra compter la saison prochaine avant de songer à un éventuel départ.

Cet été, le PSG a ainsi déjà recruté Georginio Wijnaldum, auteur d’une entrée à l’Euro réussie hier avec les Pays-Bas face à l’Ukraine (3-2). Aussi, Gianluigi Donnaruma devrait rejoindre le PSG en milieu de semaine pour être la doublure de Keylor Navas. Autre renfort attendu dans la foulée pour retenir Mbappé : un latéral droit... qui pourrait finalement se nommer Serge Aurier, parti du PSG sur fond de polémique en 2017.

« Aurier sera un nouveau joueur du PSG, assure le journaliste italien Rudy Galetti. Avec une offre de 20 millions d’euros, le latéral droit retourne en France après quatre ans en Angleterre et il retrouvera Pochettino; son ancien coach à Tottenham. Avec son arrivée, l’idée du PSG avec Hakimi devient plus compliquée. » Et pour cause, l’Inter Milan demande près de 80 millions d’euros pour lâcher un joueur qui évoluerait au même poste qu’Aurier.

