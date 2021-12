PSG, Real Madrid - Mercato : Leonardo revient fort sur Haaland, le FC Barcelone bien lâché ?

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Javier Tebas ne va pas se faire des amis au FC Barcelone. Selon le président de la Liga, le club catalan n’est pas en mesure de recruter Erling Haaland (Borussia Dortmund, 21 ans) au mercato. Ce serait même une certitude eu égard à sa surface financière actuelle.

« Je ne pense pas qu'il soit possible pour le FC Barcelone de signer Haaland en raison de son prix et de l'encadrement de ses finances. Il faudrait beaucoup de circonstances, et Raiola ne vend pas de bonbons, il vend cher, » a ainsi commenté le patron du championnat espagnol dans des propos relayés par Marca.

S’il faut donc peut-être écarter le Barça de la liste des courtisans d'Haaland, au moins le temps que Joan Laporta ne redonne du muscle à ses finances, le PSG revient quant à lui en jeu. « Le PSG est en course pour recruter Erling Haaland, c’est une certitude », a récemment glissé le journaliste Abdellah Boulma. Preuve que le départ de Kylian Mbappé s’est intensifié au PSG ?

« Le PSG est en course pour recruter Erling Haaland 🇳🇴, c’est une certitude », explique @AbdellahBoulma dans le live Twitch de @CanalSupporters. — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) December 16, 2021