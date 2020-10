PSG, Real Madrid - Mercato : Leonardo veut intégrer ce joueur dans le deal Mbappé

Très calme cet été sur le marché des transferts, le Real Madrid a un projet bien précis : garder son argent pour frapper fort en 2021. Ses cibles sont connues et elles mènent essentiellement à des joueurs français : Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga. Pour Camavinga, un accord verbal aurait déjà été conclu, avec la pépite rennaise comme avec son club. Et pour Mbappé, on sait que le joueur du PSG rêve du Real.

Souci pour Paris : Courtois n'est pas transférable...

En Espagne « l'opération Mbappé » alimente quasi quotidiennement les médias, et selon Eduardo Inda, de l'émission El Chiringuito de Jugones, le PSG aurait des vues sur un joueur madrilène, si le Real venait effectivement à passer à l'attaque pour Mbappé. Le joueur en question ne serait autre que Thibaut Courtois, le gardien belge. Lequel a cependant été déclaré « intransférable » par son président, Florentino Pérez...