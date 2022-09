PSG, Real Madrid – Mercato : les chiffres du nouveau contrat de Mbappé dévoilés !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Selon le New-York Times, qui avait pu réaliser une interview avec Kylian Mbappé, le PSG s’est donné les moyens pour prolonger son joueur clé en lui offrant un salaire de 250 M€ sur trois ans, soit un peu plus de 83 M€ par saison. À cela s’ajoute une prime à la signature de 125 M€, le montant le plus haut de l’histoire du football pour un joueur libre.

En mai dernier, après un long feuilleton, Kylian Mbappé a pris la décision de prolonger son contrat avec le PSG, au détriment du Real Madrid, qui souhaitait signer le Français à la fin de son bail avec Paris. Et justement, les sommes que la superstar parisienne va toucher sont sorties. Et ils ont de quoi faire rêver.

