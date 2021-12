PSG, Real Madrid - Mercato : les confessions de Mbappé sur son avenir… et son départ avorté

Zapping But! Football Club Mbappé - Haaland : le duel en chiffres

Ce soir, Amazon a diffusé, en préambule de Bordeaux-Lyon, une interview de Kylian Mbappé réalisée par Thierry Henry. Les deux hommes avaient déjà plaisanté mercredi soir lors de PSG-Nice (0-0), lorsque le champion du monde 98 avait dit "adios" à son cadet au terme d'une interview de fin de partie. Un clin d'œil au départ très probable de l'attaquant parisien au Real Madrid en fin de saison, quand son contrat avec Paris sera terminé. Au sujet de son avenir, voilà ce qu'il a déclaré :

"C'est une décision qui n'est pas facile. Quoiqu'il arrive, je vais jouer dans un grand club. Mon départ avorté ? J'étais déçu un peu au début, mais je suis parisien, je suis chez moi avec ma famille. Mais je voulais découvrir autre chose."

Et concernant son association de rêve avec Neymar et Lionel Messi, il a dit : "Quand tu joues dans une équipe avec Neymar et Messi, t'auto-proclamer "patron", c'est osé. L'objectif est de mettre les trois dans les meilleures conditions."

