PSG, Real Madrid – Mercato : les confidences surprenantes de Pochettino sur la prolongation de Mbappé

Dans son interview à Cadena COPE jeudi soir, Mauricio Pochettino a fait des révélations étonnantes sur la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. L'Argentin assure ne rien avoir vu venir et avoir été informé du choix du natif de Bondy seulement quelques minutes avant l'annonce officielle samedi dernier (alors que tous les médias étaient au courant dès l'après-midi!).

«Officiellement, j'ai appris la prolongation de Mbappé une demi-heure avant l'annonce. Même en étant proche de Kylian, nous ne connaissions pas sa décision finale. Le président me l'a dit. Le moment approchait et nous vivions avec la même attente que vous (...) Je n'ai pas été surpris par la décision de Kylian. Nous avions confiance tant qu'il n'avait pas pris sa décision. On savait que ce serait annoncé au dernier moment. Tout le vestiaire du PSG a appris la décision de Mbappé une demi-heure avant. Seul Achraf Hakimi le savait», a expliqué le coach (en sursis) du PSG.

Respectueux du Real Madrid, grand perdant du dossier Mbappé, le technicien argentin n'a pas voulu en rajouter : «Évidemment, c'est une déception pour le Real Madrid de ne pas avoir signé Mbappé», a-t-il glissé laconiquement.

Alexandre Corboz

Rédacteur