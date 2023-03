PSG, Real Madrid - Mercato : les deux clubs draguent Haaland, City contre-attaque !

Toute la semaine, la presse espagnole a relancé le dossier Erling Haaland au Real Madrid. Selon As, le club espagnol serait prêt à recruter l’attaquant norvégien au mercato d’été 2024. L’opération séduction a d’ores et déjà commencé.

Selon Ekrem Konur, le Real Madrid et le PSG ont déjà débuté leur plan drague auprès de l’entourage d’Haaland (22 ans) au point que Manchester City soit obligé de contre-attaquer... sur le plan salarial.

« Manchester City est prêt à offrir à Erling Haaland un nouveau contrat d'une valeur de 500 000 livres par semaine (568 000 euros) dans le but d’éloigner l'intérêt du PSG et du Real Madrid », affirme le spécialiste des transferts sur Twitter.

🚨Manchester City are ready to offer Norway striker Erling Haaland, 22, a new contract worth £500,000 per week in a bid to stave off interest from PSG and Real Madrid.

🇧🇻🔵#MCFC 🔴#PSG ⚪ #HalaMadrid pic.twitter.com/oQvgmA9dqf