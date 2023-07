PSG, Real Madrid - Mercato : les deux clubs et Mbappé s'accordent sur un scénario

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

En fin de contrat l'été prochain avec le Paris Saint-Germain et toujours ardemment courtisé par le Real Madrid, Kylian Mbappé a un avenir plus que jamais incertain. Prolongation à Paris, transfert ronflant cet été ou départ libre l'été prochain, toutes les options sont ouvertes pour le futur de l'ancien Monégasque. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE KYLIAN MBAPPÉ Mbappé au Real Madrid avant la fin de la semaine ? Mais selon les informations du journaliste espagnol, Ramón Álvarez de Mon, le PSG, le Real Madrid et le clan de Kylian Mbappé estimeraient désormais tous trois que le transfert du champion du monde 2018 à la Casa Blanca cet été est inévitable. Les pensionnaires de Santiago-Bernabéu penseraient même que le feuilleton de l'avenir de Kylian Mbappé pourrait se terminer cette semaine. ⚽️ PSG : Mbappé lance une pique à Leonardo et met le cap sur l’Algérie ! #ButFC https://t.co/N0uCnU0lWX — But! Football Club (@club_but) July 10, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et le clan de Kylian Mbappé estimeraient désormais tous trois que le transfert du champion du monde 2018 à la Casa Blanca cet été est inévitable.

Fabien Chorlet

Rédacteur