PSG, Real Madrid - Mercato : les deux clubs hors-jeu pour Nuñez

Cité dans le radar du PSG et du Real Madrid, Darwin Nuñez (Benfica, 22 ans) ne se dirige vers aucun des deux clubs. Alors que certaines rumeurs laissaient entendre que les Merengue seraient prêt à sortir plus de 100 M€ pour faire signer le crack uruguayen et que Paris, à qui il a été proposé, ne bougera pas dans ces proportions après la prolongation de Mbappé, on s'achemine davantage vers un transfert dans d'autres contrées.

Selon l'éminent spécialiste Mercato italien Gianluca Di Marzio, le plus probable est que l'ancien buteur de Malaga se dirige vers la richissime Premier League. Darwin Nuñez « veut jouer et ne pas pas rester à attendre sur le banc derrière un Benzema », assure-t-il : « Il sait que s'il va au Real Madrid il démarrera sur le banc 90% des parties. Le club regarde différents profils et le sien ne colle pas aujourd'hui ».

Selon Di Marzio, le prix sera un problème pour beaucoup de clubs, Benfica n'étant pas prêt à le vendre à moins de 80 M€.

