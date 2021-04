PSG, Real Madrid - Mercato : les dossiers Mbappé et Haaland prennent un virage inattendu

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Tout observateur qui se respecte a bien compris que Kylian Mbappé (PSG, 22 ans) et Erling Haaland (Borussia Dortmund, 20 ans) incarnaient l’avenir du football mondial des dix prochaines années. Ce constat est également matérialisé dans les rumeurs du mercato, où le Real Madrid ciblerait les deux cracks dès cet été.

Erling Haaland ou Kylian Mbappé ? À chaque fan du Real son favori et, même si beaucoup aimeraient les réunir sous le maillot blanc dès cette année, L’Équipe estime que cela semble quasiment impossible d’un point de vue économique.

Le PSG pourrait être intéressé par Haaland !

L’absence de public pour cause de pandémie va générer un manque à gagner de 300 M€ cette saison et les travaux en cours pour la transformation du stade Santiago-Bernabeu vont coûter près de 800 M€. Florentino Pérez, lui, penche depuis longtemps pour le joueur du PSG. Si une opportunité se dessine pour Haaland, le Real fera donc son maximum, mais pas à n’importe quel prix. « 150 M€ pour Mbappé, oui, mais pas pour Haaland », murmurait-on ces derniers jours à Valdebebas.

Le Real Madrid ne serait de toute façon pas la priorité de l’attaquant norvégien... qui rêverait en secret de Manchester City ! « Haaland sait que Sergio Agüero va quitter Manchester l’été prochain. City, un club dont son père, Alf-Inge, a porté les couleurs entre 2000 et 2003, serait son premier choix aujourd’hui », glisse le quotidien sportif. Le PSG pourrait aussi être intéressé pour deux raisons : une vente de Mauro Icardi ou de Mbappé.