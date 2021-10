PSG, Real Madrid - Mercato : les premiers chiffres sortent pour le transfert de Pogba !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Ce devrait être l'un des gros dossiers du prochain Mercato. Et on ne sait même pas si cela attendra l'été 2022, Paul Pogba pouvant en effet dès le 1er janvier prochain annoncer sa future destination. Le joueur, en fin de contrat à Manchester United, a l'embarras du choix. ManU espère le faire prolonger, le PSG et la Juventus Turin rêvent de l'acheter et le Real Madrid aurait même préparé une offre.

C'est du moins ce qu'affirme, ce jour, le média espagnol, ABC, qui donne quelques détails. Ainsi, Florentino Perez, le patron de la Maison Blanche, serait disposé à offrir, en salaire, pas moins de 14 millions d'euros annuels à Pogba.

Quant à la prime à la signature, tenez-vous bien, elle avoisinerait les...30 millions d'euros ! De toute évidence, le transfert, si nouveau club il y a, fera les affaires d'un certain Mino Raiola, agent du Français.