PSG, Real Madrid - Mercato : les premiers mots de Mbappé pour justifier sa prolongation

Alors qu'une conférence de presse est prévue demain lundi pour 15h et qu'il s'exprimera même dans la soirée sur TF1, Kylian Mbappé a décidé de publier un communiqué sur les réseaux sociaux pour justifier sa prolongation au PSG. L'attaquant a notamment des mots sympathiques pour le Real Madrid et Florentino Pérez, lui dont on dit qu'il ne signera jamais chez les Merengue après cet affront...

« Depuis tout petit, je suis animé par la même passion et la même ambition. Ça me vaut parfois quelques incompréhensions mais j’assume cette franchise qui est ma politesse à moi. J’ai la conviction qu’ici, je peux continuer à grandir au sein d’un club qui se donne tous les moyens pour atteindre les sommets. Je voulais aussi sincèrement remercier le Real Madrid et son président Florentino Pérez. Je reconnais la chance et le privilège qui étaient les miens d’être la convoitise d’une telle institution. Je me doute de leur déception. Elle est à la hauteur de mes hésitations. Je serai leur premier supporter pour la finale de Ligue des champions à Paris. Chez moi. »

Raphaël Nouet

Rédacteur