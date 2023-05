PSG, Real Madrid - Mercato : les proches de Mbappé ont vendu la mèche pour son avenir

Zapping But! Football Club PSG : Neymar au PSG, faut-il dire stop ?

Le PSG touche enfin au but. Après avoir passé quelques semaines compliquées, le club de la capitale n’aura besoin que d’un petit point lors des deux derniers matches de la saison pour s’assurer un onzième titre historique en Ligue 1. Kylian Mbappé, lui, reste le messie de cette équipe. Hier, l’attaquant du PSG a inscrit un doublé éclair pour porter les siens et prendre ses distances sur Alexandre Lacazette au classement des buteurs. En parallèle, Defensa Central reparle de son avenir et assure que ses proches ont vendu la mèche auprès de Florentino Pérez.