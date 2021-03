PSG, Real Madrid - Mercato : les transferts de Mbappé et Haaland confirmés, les sacrifiés connus !

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Les semaines se suivent et se ressemblent dans les feuilletons Kylian Mbappé et Erling Haaland. Et un homme est à la baguette : Eduardo Inda. Hier soir, le journaliste espagnol a confirmé ses dires au sujet des arrivées des deux cracks du PSG et du Borussia Dortmund au Real Madrid au mercato estival.

Sur le plateau d’El Chiringuito, il a même donné les noms des victimes de cette double opération d’envergure : Dani Ceballos, Mariano, Martin Odegaard, Marco Asensio voire Karim Benzema ! Ce même Inda a ajouté que le PSG insistait grandement pour inclure Vinicius Junior dans la transaction Mbappé.

« Mbappé n’a pas aimé les critiques en France »

« Mbappé n’a pas aimé les critiques en France ces derniers temps, a insisté Francisco Buyo. Cela a renforcé son idée de jouer au Real Madrid. » Pour finir, Josep Pedrerol y est également allé de son information. « Haaland veut venir au Real Madrid en juin, a estimé le présentateur du programme. Reste juste au président de Dortmund d’accepter et fixer le prix de départ. » Même si la Maison Blanche a déjà l’aval de l’attaquant norvégien, cela ne ressemble pas qu’à un simple détail.