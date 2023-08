PSG, Real Madrid – Mercato : les Ultras déterminants dans le bras de fer avec Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Si le PSG poursuit ce lundi son bras de fer avec Kylian Mbappé en le laissant à disposition du loft pour la reprise de l'entraînement collectif à Poissy, le club de la Capitale espère qu'un petit coup de pouce des supporters lui permettra de finir de convaincre le Bondynois de plier bagage.

En effet, selon The Athletic, le board qatari du PSG s'en remet aux Ultras et espèrent que ces derniers iront dans leur sens samedi en ouverture de la Ligue 1 contre Lorient en s'en prenant à Kylian Mbappé. Un scénario pourtant loin d'être évident sur le papier.

Le CUP ne s'est pas positionné dans le bras de fer PSG - Mbappé

D'ordinaire, les plus fervents supporters du PSG défendent toujours l'institution face aux joueurs lorsque ses derniers ne prolongent pas mais Kylian Mbappé était encore considéré l'an passé comme une idole absolue compte-tenu de tout ce qu'il avait déjà apporté au club.

Le Collectif Ultras Paris s'étant aussi opposé à Nasser Al-Khelaïfi et aux dirigeants durant toute la fin de saison, il n'est pas non plus exclu que les supporters surprennent tout le monde avec un soutien affiché à … Kylian Mbappé. Pour l'heure, le CUP n'a ppris aucune posture officielle sur le cas du capitaine des Bleus.

