Stade Rennais - Mercato : la réponse de Majer à l'intérêt du PSG et du Real Madrid

C’est l’une des révélations en Ligue 1 cette saison. Lovro Majer (24 ans) a montré de belles choses avec le Stade Rennais (6 buts, 8 passes décisives). De quoi attirer le PSG, qui s’intéresserait de près à l’international croate, selon Foot Mercato, et même au Real Madrid. Mais de son côté, le milieu de terrain a assuré qu’il voulait continuer à Rennes pour continuer à monter en niveau.

« Je sais que plusieurs choses s’écrivent sur mon avenir, mais l’intérêt d’autres clubs, je le prends pour le moment seulement comme une confirmation que je fais bien les choses. Je suis heureux à Rennes, j’aime la ville, le club, et je veux continuer d'y progresser », a déclaré la pépite de Rennes à So Foot. Lovro Majer est estimé à 20 M€ par le site spécialisé Transfermarkt.

🔴 | Du côté du Stade Rennais, il n'y a pas de sujet à ce jour concernant une vente de Lovro Majer. Le Croate a encore 4 ans de contrat. #PSG



Pour résumer Après une première saison plus qu’encourageante en Ligue 1 sous les couleurs du Stade Rennais, Lovro Majer (24 ans) serait courtisé par le PSG et le Real Madrid. Mais le milieu de terrain croate a déclaré qu’il se sentait bien à Rennes.

