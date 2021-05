PSG, Real Madrid – Mercato : Mbappé a bien fixé sa priorité de l'été !

Zapping But! Football Club PSG : les meilleures déclarations de l'année 2020

L'avenir de Kylian Mbappé au PSG est encore sujet de nombreuses incertitudes. En effet, si l'agent de joueur Bruno Satin a laissé entendre jeudi soir dans le Late Football Club que le natif de Bondy avait déjà un accord avec le Real Madrid, le Parisien arrive ce samedi matin avec des informations discordantes.

Le PSG, toujours la priorité de Mbappé

Plus mesuré que la presse espagnole, le média francilien campe sur ses précédentes informations : Kylian Mbappé ne s'est pas encore décidé mais il donne toujours sa priorité au PSG. S'il aimerait signer un contrat moins long (jusqu'en 2023 plutôt que jusqu'en 2025) avec un salaire plus proche de celui de Neymar et dans un projet sportif ambitieux, le Champion du Monde envisage toujours de rester au moins un an, jusqu'en 2022, dans la Capitale.

Du côté du Real, on se prépare déjà à l'éventualité où aucun accord n'est trouvé entre le PSG et Kylian Mbappé. AS affirme ce samedi que les Merengue sont prêts à faire « all in » pour ramener à Madrid l'attaquant de 22 ans, annoncé comme la pierre angulaire du futur projet. Prêt à attendre 2022, le Real attaquera cet été s'il voit une ouverture.