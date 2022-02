PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé a donné sa réponse finale à Zidane sur son avenir

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

Kylian Mbappé (PSG, 23 ans) s’est attardé sur son avenir dimanche soir à Lille. Après la victoire écrasante sur le LOSC en clôture de la 23e journée de Ligue 1 (5-1), le champion du monde 2018 s'est arrêté au micro d'Amazon Prime Vidéo pour en dire plus sur son futur.

« Non, ma décision n'est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, a-t-il affirmé haut et fort. Même si je suis libre de faire ce que je veux à l'heure actuelle, je ne vais pas aller parler avec l'adversaire ou faire ce genre de choses. Je suis concentré sur le fait de gagner contre le Real Madrid, d'essayer de faire la différence et après on verra ce qui se passera. »

La question est également de savoir si la possible arrivée de Zinédine Zidane sur le banc du PSG cet été pourrait faire évoluer la décision de Mbappé. A priori, non. Interrogé hier soir sur le sujet, Eduardo Inda a expliqué que l’attaquant du PSG avait déjà dit oui au Real Madrid. « Mbappé a dit qu’il jouerait au Real Madrid même si Zidane arrivait au PSG », a confié le spécialiste des transferts sur le plateau de l’émission El Chiringuito.

