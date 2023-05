PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé a donné sa réponse tant attendue à l’émir du Qatar

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Kylian Mbappé saurait enfin de quoi son avenir serait fait. En fin de contrat en juin 2024, l’attaquant de 24 ans n’aurait aucune envie d’activer son option d’une saison supplémentaire au PSG. Et l’émir du Qatar serait déjà au courant de ses envies futures.

Direction Madrid pour Mbappé ?

« Le joueur a déjà parlé avec Al-Khelaïfi il y a quelques jours, et sa mère avec l'Emir au Qatar, a assuré François Gallardo sur son compte Twitter. Ils ont été informés de la décision de partir définitivement cet été pour le Real Madrid. Ils veulent que l'accord signé et convenu en mai de l'année dernière soit respecté. »

Si le spécialiste des transferts a déjà connu quelques loupés, il a été le premier à annoncer la prolongation de Mbappé au PSG au printemps dernier. Et il a toujours certifié que le crack du PSG signerait tôt ou tard au Real Madrid.

🚨 CASO MBAPPÉ 🚨



El jugador ya ha hablado con Al-Khelaïfi hace unos días, y su madre con el Emir en Qatar.



Les han comunicado la decisión de irse definitivamente este verano al Real Madrid. Quieren que se cumpla el acuerdo firmado y pactado en Mayo del año pasado.



Fin boom! pic.twitter.com/x2jPDjdUJr — François Gallardo (@F_GallardoTV) May 24, 2023

Pour résumer Kylian Mbappé (24 ans) n’aurait aucune envie d’activer son option d’une saison supplémentaire au Paris Saint-Germain. L’émir du Qatar serait déjà au courant de son avenir : le champion du monde 2018 veut évoluer au Real Madrid.

