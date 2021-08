PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé a enfin tranché son avenir, Messi & Co sont au courant !

Zapping But! Football Club PSG : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

La dernière ligne droite du mercato estival en Europe sera marquée par la grande décision de Kylian Mbappé. Celle-ci serait tombée pas plus tard qu’hier soir : il a décidé de rester au PSG cette saison. Selon la Cadena SER, l’attaquant de 22 ans a informé tout le vestiaire parisien de son choix d’honorer sa dernière année de contrat dans la capitale avant de rejoindre le Real Madrid.

Leonardo, avec qui les relations sont pourtant fraîches, aurait également été mis au parfum. Le directeur sportif du PSG aurait d’ailleurs confirmé cette position auprès des stars du vestiaire, dont Lionel Messi et Neymar, ainsi que de ses dirigeants. As confirme l’information et rappelle qu’il avait été le premier à l’avancer le 12 août dernier.

Si celle-ci se confirme dans les faits, Mbappé devrait donc partir libre en juin 2022 mais cela ne devrait finalement pas contrarier les Qataris. « Le club parisien ne considère pas que son projet soit freiné par cette décision puisqu’il aura alors l’intention de recruter Cristiano Ronaldo, qui sera libre. »

🚨⚽️ Informa @toniogarcia85



💥 Fuentes del vestuario del PSG aseguran que Leonardo les ha dicho que Mbappé se queda



‼️ Mbappé también le ha dicho a su círculo más cercano del vestuario que este año se queda



⚪️ Eso sí, la prioridad de Mbappé sigue siendo ir al Real Madrid pic.twitter.com/cfvWtb5GJA — El Larguero (@ellarguero) August 17, 2021