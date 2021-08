PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé à Madrid, Leonardo brise le silence

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Le propos est clair. Et montre que le PSG n'est plus insensible aux envies d'ailleurs de son attaquant, Kylian Mbappé. Ainsi, le directeur sportif, Leonardo, vient de sortir du silence et adresse des messages très, très clairs. Mbappé à Madrid, c'est une évidence. Le joueur veut partir.

"On ne retient personne. Si quelqu’un veut partir et que nos conditions soient satisfaites, on verra.Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Si le Real Madrid fait une offre, ça me semble clair… Moi je donne une position, qui, je pense, est claire pour tout le monde. La position du club a toujours été de garder et renouveler le contrat de Kylian. Il y a eu plusieurs réunions dans ce sens, et cela reste notre objectif. On a fait une proposition à Kylian au niveau des autres top joueurs et on a même fait plus récemment. Après, si un joueur veut partir, on ne va pas le retenir. Mais il partira à nos conditions. On ne ferme la porte à personne mais on n’a pas reçu de nouvelle offre."

"Cette proposition à 7 jours de la fin du mercato ressemble à une stratégie du Real Madrid pour obtenir un non de notre part, et ensuite dire qu’ils ont tout essayé pour avoir le joueur libre dans moins d’un an. Mais cela fait deux ans que le Real a une attitude irrespectueuse, incorrecte et même illégale puisque tu n’as pas le droit de contacter un joueur directement. C’est inacceptable. Kylian a toujours promis qu’il ne partirait jamais libre du club. Donc on ne peut pas dire qu’on est content."

"Si le Real a fait une offre à une semaine de la fin du mercato, c'est parce que le joueur veut s'en aller. Si Kylian veut s'exprimer et dire qu'il ne veut pas partir alors il ne partira pas car c'est notre souhait. Le Real parle avec la famille, l'entourage, sinon il n'aurait pas agi ainsi."​

🚨 Leonardo annonce que Mbappé veut quitter le PSG : "Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Si le Real Madrid fait une offre, ça me semble clair… Moi je donne une position, qui, je pense, est claire pour tout le monde" — RMC Sport (@RMCsport) August 25, 2021