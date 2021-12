PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé dit adieu à un club cher à Modric

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

À peine le tirage des 8es de finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid effectué, on parle déjà du dossier Kylian Mbappé. Et pour cause, l’imminence de cette double confrontation devrait considérablement retarder le calendrier initial programmé par Florentino Pérez dans l’optique de recruter le buteur de 22 ans.

Si rien ne laisse penser que la position de Mbappé quant à son rêve de signer un jour au Real Madrid a évolué, L’Équipe fait savoir ce mardi que rien ne devrait se décider avant le printemps prochain et cette double confrontation en C1.

Mbappé éconduit Tottenham

En attendant, les discussions autour d’une prolongation de contrat ont repris avec les dirigeants du PSG. Sans réussite, pour l’instant. Entre temps, un club a tenté sa chance pour détourner Mbappé du Real Madrid : Tottenham.

Actuellement en pleine promotion du dernier Spider-Man, l’acteur britannique Tom Holland a ainsi demandé au crack du PSG de rejoindre les Spurs lors de la cérémonie du Ballon d'or. « Impossible ! C'est impossible », a rétorqué Mbappé sur un ton aussi surpris qu’hilare.