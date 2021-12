PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé a pris une dernière décision radicale pour son avenir

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Kylian Mbappé (23 ans) a coupé court à toute rumeur d’un départ au Real Madrid cet hiver. « Ce n’est vraiment pas le moment pour moi d’en parler parce que nous sommes dans la partie la plus importante de la saison et nous affrontons le Real Madrid, a-t-il expliqué mardi dans un entretien à CNN. Donc, la seule chose que j’ai en tête est de battre le Real Madrid en février et mars. Nous sommes prêts et je suis prêt à jouer et à tout donner pour le PSG. »

En parallèle, l’avenir de l’attaquant du PSG reste malgré tout brûlant au Real Madrid, où il se ambitionne toujours de signer l’été prochain. Selon Le Parisien, la double confrontation contre les Merengue en 8es de finale de la Ligue des champions n’a rien changé dans son esprit.

Cela ne l’empêchera néanmoins pas de rester concentré sur le PSG. Le quotidien francilien confirme par ailleurs qu’aucune discussion n’aura lieu avec le Real Madrid avant la fin du 1/8e de finale de C1. Du côté du club espagnol, on n’aurait aucune inquiétude pour ce dossier en cas de défaite.

🚨 Kylian Mbappé 🇫🇷 est toujours dans l’idée de rejoindre le Real Madrid comme cet été. Rien n’a modifié cet idée, bien qu’il soit focus sur le PSG.



Rien n’aura lieu avec le Real avant la fin du 1/8e de finale de C1. Pas d’inquiétude en cas de défaite côté Madrid.



(Le Parisien) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) December 31, 2021