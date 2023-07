PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé a reçu un nouvel avertissement

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

La cassure est présente entre Kylian Mbappé et le PSG. Kylian Mbappé semble plus proche que jamais d’un départ, celui-ci pourrait intervenir cet été ou l’été prochain. Un journaliste espagnol envoie un avertissement au natif de Bondy.

Un an en tribune ?

Kylian Mbappé clame vouloir honorer sa dernière année de contrat, depuis le début du feuilleton. Il pourrait partir libre l’été prochain, ce qui avantagerait le Real Madrid. Si cette décision venait à être prise par le clan de Kylian Mbappé, l’attaquant français pourrait passer une année sur le banc ou en tribune. « Si Mbappé veut venir au Real Madrid, il doit remplir son contrat. J’espère que Kylian a cette force, je pense qu’il a de la personnalité et le mental pour résister aux attaques et passer un an sur le banc ou en tribune si nécessaire », déclare Tomás Roncero à la Cadena Ser. Si le PSG venait à mettre Kylian Mbappé sur le banc voire en tribune, ce serait inédit et lourd de sens. Le PSG semble vouloir démontrer que le club est une institution…

Tomás Roncero le aconsejas a Mbappé sobre los pasos que debe de dar para cumplir su sueño de fichar por el Real Madrid.🤔https://t.co/N13FusZut9 — Madrid-Barcelona (@MadridBarcelona) July 24, 2023

