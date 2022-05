PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé a snobé Al-Khelaïfi, le Qatari a perdu son sang froid !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

La feria de Madrid n’est pas prévue pour cette semaine mais il faut croire que certains éléments forts du PSG avaient très envie d’y faire escale hier. Alors que Kylian Mbappé a fait un tour en compagnie d’autres coéquipiers dont Achraf Hakimi, Nasser Al-Khelaïfi était aussi présent dans la capitale espagnole ! Si les motivations de Mbappé restent encore un peu floues, celles du président du PSG étaient claires : il avait à son agenda un rendez-vous avec l’ECA pour faire avancer des dossiers majeurs du football européen.

Après la réunion, le dirigeant qatari est allé déjeuner à l’Amazónico et a perdu son sang froid lorsqu’un journaliste lui a demandé si Mbappé serait merengue la saison prochaine. « Quelle question ! Je ne parle pas espagnol », l’a-t-il repoussé froidement et « indigné » selon As.

Forcément agacé par le sujet, le président du PSG aurait surtout été snobé par Mbappé ! « Mbappé avait une réservation dans le restaurant dans lequel a déjeuné Al-Khelaïfi et il a préféré aller ne pas y aller lorsqu’il a compris qu’il pourrait le croiser », a révélé le journaliste Edu Aguirre hier soir dans l’émission El Chiringuito.

