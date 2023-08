PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé a vendu la mèche pour son avenir

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

L'avenir immédiat de Kylian Mbappé semble enfin connu. En fin de contrat l'été prochain avec le Paris Saint-Germain, la star française, toujours ardemment courtisée par le Real Madrid, devrait bien évoluer sous le maillot parisien cette saison.

Mbappé avait annoncé son avenir à Verratti

Et pour cause, Kylian Mbappé aurait vendu la mèche pour son avenir à son coéquipier du PSG, Marco Verratti. En effet, d'après L'Équipe, le champion du monde 2018 aurait annoncé, au cours d'un dîner à Cannes en fin de saison dernière, au milieu de terrain italien qu'il souhaité rester au PSG cette saison et de le voir faire de même. Reste désormais à savoir ce que l'ancien joueur de l'AS Monaco compte faire l'été prochain lorsqu'il sera libre de tout contrat.

