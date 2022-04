PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé au Real, Leonardo se moque des Madrilènes

Zapping But! Football Club PSG-INFO BUT ! Leonardo ( encore ) recalé par un Intériste

On l'a beaucoup entendu hier soir au Parc des Princes. Plus que les Ultras, et plus que certains joueurs du PSG. On parle ici du directeur sportif du PSG, Leonardo, qui s'est voulu loquace pour fêter le dixième titre de champion de France du club de la capitale. Et lorsqu'il n'était pas question du terrain, Leo a évoqué le mercato à venir. Bien entendu au sujet de Kylian Mbappé.

Les dirigeants madrilènes apprécieront la pique qui va suivre. C'était au micro de Sky Sports. "A Madrid, ils sont sûrs depuis trois ans que Mbappé va signer au Real. Peut-être qu’ils sont trop sûrs de ça."

Réponse dans les tous prochains jours. Normalement...

Pour résumer Le directeur sportif du PSG, Leonardo, n'a pas manqué de s'exprimer face aux médias quelques minutes après l'obtention du dixième titre de champion de France des joueurs parisiens. Et le mercato estival a bien entendu été évoqué...

Benjamin Danet

Rédacteur