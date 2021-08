PSG, Real Madrid - Mercato : Mbappé aurait déjà fait ses adieux à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

L’avenir de Kylian Mbappé pourrait bien s’éclaircir cette semaine. Aux dernières nouvelles, l’attaquant du PSG souhaiterait toujours quitter le club de la capitale pour rejoindre le Real Madrid sans prolonger un contrat qui expire en juin 2022. Sur le plateau d’El Chiringuito, Josep Pedrerol a indiqué hier soir que l’arrivée de Lionel Messi n’avait pas convaincu le champion du monde 2018 de rester.

Dans sa stratégie, le buteur du PSG n’aurait pas l’intention de parler publiquement de ses envies futures. En revanche, Mbappé devrait demander à se réunir avec Nasser Al-Khelaïfi prochainement pour qu’il négocie avec les dirigeants du Real Madrid.

Cela ne fait plus aucun doute... en Espagne.

As, de son côté, a fait tourner depuis hier sur son site internet une séquence intitulée « La scène du départ de Mbappé pour beaucoup » et dans laquelle on peut voir l’intéressé applaudir le public du Parc des Princes après la victoire contre le RC Strasbourg samedi (4-2). « La fin du match a laissé cette image significative pour beaucoup de gens, a relayé Tomas Roncero. Mbappé s’est mis à l’écart du reste du groupe du PSG pour faire cela. Rêve-t-il d’un départ ? »

La escena de 'despedida' para muchos de @KMbappe del PSG https://t.co/3GhajczP0X vía @diarioas — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) August 15, 2021